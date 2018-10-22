В Брасовском районе водитель ВАЗа сбил мопедиста

22 Окт. 13:32 2018-10-22T13:33:03+03:00

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На трассе в Брасовском районе ВАЗ столкнулся с мопедом "Каннуни". Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 22 октября, около 11.00 на первом километре автодороги «Локоть-Турищево».

- По предварительной информации, 53-летний автомобилист, выезжая на нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу мопеду, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Во время столкновения 45-летний водитель мопеда получил ушиб груди и позвоночника.

Медики, приехавшие на место аварии, осмотрели пострадавшего и отпустили домой, назначив лечение.

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