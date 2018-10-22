В Советском районе Брянска 24 октября отключат воду

22 Окт. 13:20 2018-10-22T13:21:26+03:00

Без воды с 9.00 до 15.00 останутся дома №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17. Фото: Евгения ГУСЕВА

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24 октября на улице Романа Брянского отключат воду. На этом участке пройдет ремонт водопроводной сети, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Без воды с 9.00 до 15.00 останутся дома №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17.

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