В Советском районе Брянска 24 октября отключат воду
Ограничения коснутся улицы Романа Брянского
Без воды с 9.00 до 15.00 останутся дома №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17.Фото: Евгения ГУСЕВА
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24 октября на улице Романа Брянского отключат воду. На этом участке пройдет ремонт водопроводной сети, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Без воды с 9.00 до 15.00 останутся дома №№1, 3, 5, 7, 10, 12, 12/4, 13 и 17.
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