Жительница Дятьковского района обокрала двух клинцовских пенсионерок

22 Окт. 11:57 2018-10-22T11:57:36+03:00

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Жительницу Дятьковского района обвиняют в том, что она обокрала двух клинцовских пенсионерок. В дом к 79-летней женщине в селе Бутовск пришли две незнакомки, которые представились соцработницами. Они оформили договор на оказание социальных услуг и попросили заплатить символическую сумму за его заполнение. Хозяйка согласилась. Пожилая женщина сходила в соседнюю комнату и достала из сундука пару сотен рублей. Через несколько минут гостьи ушли. А пенсионерка вспомнила, что не закрыла сундук с деньгами. Из него пропали все ее накопления – 32 тысячи рублей.

Второй жертвой воровок стала 83-летняя жительница деревни Веприн. Она заподозрила незнакомок в мошенничестве и отказалась от всех услуг. Но из кошелька, лежавшего на комоде, пропали восемь тысяч рублей.

19-летнюю злоумышленницу задержали полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За кражу ей грозит до шести лет колонии. Ее приятельница пока проходит по уголовному делу как свидетельница. Кстати, потерпевшим вернули все деньги.

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