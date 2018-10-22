2018-10-22T11:57:36+03:00
Происшествия

Жительница Дятьковского района обокрала двух клинцовских пенсионерок

Злоумышленница с приятельницей представлялись соцработниками
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
19-летней девушке предъявили обвинение по уголовному делу.19-летней девушке предъявили обвинение по уголовному делу.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Жительницу Дятьковского района обвиняют в том, что она обокрала двух клинцовских пенсионерок. В дом к 79-летней женщине в селе Бутовск пришли две незнакомки, которые представились соцработницами. Они оформили договор на оказание социальных услуг и попросили заплатить символическую сумму за его заполнение. Хозяйка согласилась. Пожилая женщина сходила в соседнюю комнату и достала из сундука пару сотен рублей. Через несколько минут гостьи ушли. А пенсионерка вспомнила, что не закрыла сундук с деньгами. Из него пропали все ее накопления – 32 тысячи рублей.

Второй жертвой воровок стала 83-летняя жительница деревни Веприн. Она заподозрила незнакомок в мошенничестве и отказалась от всех услуг. Но из кошелька, лежавшего на комоде, пропали восемь тысяч рублей.

19-летнюю злоумышленницу задержали полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. За кражу ей грозит до шести лет колонии. Ее приятельница пока проходит по уголовному делу как свидетельница. Кстати, потерпевшим вернули все деньги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума