В Брянской области умер создатель музейного комплекса в Юдинове Леонид Гришин

22 Окт. 11:38 2018-10-22T11:38:41+03:00

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В Брянской области 20 октября умер создатель музейного комплекса в селе Юдиново, заслуженный работник культуры Леонид Гришин. Ему было 79 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента культуры Брянской области.

Леонид Иванович родился 15 октября 1939 года в селе Юдиново Погарского района в семье колхозников. Его отец погиб на фронте. Леонида и его старшую сестру воспитывали мать, бабушка и тетя. После школы работал счетоводом в участковой больнице. После руководил Юдиновским домом культуры. С 1966 – литсотрудник в Погарской районной газете. Десять лет проработал учителем истории и рисования в школе, работа председателем сельского совета. В юдиновской школе вместе с учениками собирал экспонаты для будущего краеведческого музея. 9 мая 1985 года он открыл свои двери. В то же время шли раскопки на месте стоянки древнего человека, построили павильон заповедника "Палеолит". В 2007 году открылась художественная галерея в селе. Леонид Гришин – один из создателей народного театра в Юдинове.

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