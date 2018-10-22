Брянская прокуратура потребовала обустроить пешеходный переход на кольце мясокомбината
Брянская прокуратура потребовала обустроить нерегулируемый пешеходный переход в районе кольца мясокомбината в Фокинском районе. На проблему не раз указывали местные жители.
- Во время проверки выяснилось, что в районе кольцевой развязки строится многоэтажный дом, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – А также находятся торговые объекты. Но добраться до них безопасно сложно.
Ближайший пешеходный переход находится больше чем в 200 метрах. Это не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.
Поэтому прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала от Брянской городской администрации и комитета по ЖКХ мэрии обустроить пешеходный переход с твердым покрытием и установить соответствующие знаки. «Зебра» должна появиться здесь в 2019 году.
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