Подробности ДТП у поворота на Партизанскую поляну под Брянском: ранены два человека

22 Окт. 10:08 2018-10-22T10:11:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Появились подробности автоаварии у поворота на Партизанскую поляну под Брянском. Травмы получили два пассажира. 53-летнего мужчину госпитализировали с переломом бедра, травмами головы и живота, ушибом позвоночника и сотрясением мозга. 23-летняя девушка сломала ногу и получила травму головы и сотрясение мозга. Ее медики отпустили домой, назначив лечение.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в воскресенье, 21 октября, на 109-м километре автодороги Орел-Смоленск. На трассе столкнулись три иномарки. 30-летняя автомобилистка за рулем «Шевроле Авео» стояла с включенным левым поворотом на Партизанскую поляну. Сзади в нее врезался 24-летний водитель «Тойоты Камри», сообщают в УГИБДД по Брянской области. «Шевроле» выбросило на встречную полосу, где автомобиль столкнулся с «Киа Соул».

Пострадавшая девушка была пассажиркой «Тойоты», а мужчина ехал в «Шевроле».

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».