2018-10-22T10:09:55+03:00
Происшествия

Брянец получил два года колонии за удар участкового кулаком в лицо

Приговор пока не вступил в законную силу
Марина АНТОНОВА
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Пострадавший полицейский получил ушиб мягких тканей лица.Пострадавший полицейский получил ушиб мягких тканей лица.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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35-летний житель Дубровского района получил два года колонии-поселения за удар участкового кулаком в лицо. Приговор пока не вступил в законную силу.

- В суде установили, что вечером 2 мая пьяный мужчина пришел в дом бывшей жены, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Женщина испугалась за свою жизнь, так как ее экс-супруга уже судили за то, что он угрожал убить ее. Она позвонила в полицию.

Сотрудники полиции предложили мужчина поехать на освидетельствование. В ответ он ударил участкового. Пострадавший полицейский получил ушиб мягких тканей лица.

Суд учел, что обвиняемый уже был судим, поэтому приговорил его к реальному сроку лишения свободы.

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