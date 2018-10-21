2018-10-21T17:45:02+03:00
Общество

В Брянск из Крыма привезут мощи святителя Луки

Поклониться им можно будет в кафедральном соборе
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.Фото: пресс-служба Брянской епархии.
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В Брянск из Крыма 3 ноября привезут мощи святителя Луки. Это одна из главных крымских святынь. Ковчег с частицей мощей впервые покинет Симферополь и объедет 17 российских городов.

В кафедральном соборе на проспекте Ленина поклониться святыне можно будет с 3 по 6 ноября, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

3 ноября - с 16:00 до 21:00

4 ноября - с 8:00 до 21:00

5 ноября - с 10:00 до 21:00

6 ноября - с 10:00 до 14:00

СПРАВКА

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился в Керчи в 1877 году. Он отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет Киевского университета. Он одним из первых начал делать делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге. Многим слепым вернул зрение.

После того, как Валентин Феликсович стал священником, он продолжал оставаться профессором медицины. Почти 11 лет провел в тюрьмах и ссылках по сфабрикованным делам.

В мае 1946 года он стал архиепископом Симферопольским и Крымским. Во время своего служения на Крымской кафедре он принимал больных на дому, консультировал в военном госпитале, читал лекции в медицинском институте. Архиепископ Лука – автор почти 1300 проповедей. Умер священнослужитель в 1961 году.

В 1995 году архиепископа причислили к лику местночтимых святых. А в 2000-м он был прославлен в сонме новомученников на общецерковном уровне.

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