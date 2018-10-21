В ДТП в Навлинском районе травмы получили два человека
В дорожно-транспортном происшествии в Навлинском районе травмы получили два человека. Автоавария случилась днем около половины второго в субботу, 20 октября, на 21-м километре автодороги Украина-Гаврилково.
43-летняя автомобилистка за рулем «Рено Флюенс», ехавшая со стороны деревни Гаврилково в сторону украинской трассы, не справилась с управлением. Машина съехала в левый кювет, врезалась в дерево и опрокинулась.
36-летнюю и 41-летнего пассажиров отвезли в травматологическое отделение Навлинской райбольницы, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Женщину госпитализировали, а мужчину с травмой головы, сотрясением мозга и ушибами рук отпустили домой, назначив лечение.
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