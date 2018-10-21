2018-10-21T17:07:21+03:00
Общество

На Городищенской горке в Брянске открыли дополнительную полосу для движения

Рабочие еще должны нанести разметку
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Городищенской горке в Брянске в субботу, 20 октября, открыли дополнительную полосу для движения. Строители работали ночью и к утру уложили новый асфальт, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Полностью дорогу откроют для автомобилистов, как только нанесут дорожную разметку.

Все работы, запланированные на объекте, закончат к 30 ноября. Всего здесь будет семь полос, в том числе одна - для остановки общественного транспорта. Прокускная способность Городищенского поворота увеличится в три раза. В следующем году собираются расширить дорогу со стороны улицы Объездной.

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