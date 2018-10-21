2018-10-21T16:48:18+03:00
Происшествия

У поворота на Партизанскую поляну под Брянском столкнулись три машины

По предварительным данным, пострадали три человека
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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У поворота на Партизанскую поляну под Брянском столкнулись три иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полудня в воскресенье, 21 октября, на 110-м километре трассы Орел-Смоленск.

Водитель «Тойоты Камри», ехавший в сторону Орла, не соблюдал дистанцию и столкнулся с «Шерволе Авео», сообщают в УГИБДД по Брянской области. Вторая иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в «Киа Соул». По предварительной информации, в автоаварии пострадали три человека: пассажир «Тойоты» и два пассажира «Шевроле». Раненых спасателям пришлось вырезать из разбитых машин, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Информация о ДТП носит предварительный характер, - говорят в Госавтоинспекции. - Подробности появятся позже.

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