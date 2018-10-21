21 Окт. 09:32 2018-10-21T09:33:23+03:00

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В Володарском районе Брянска в автоаварию попала патрульная машина ДПС. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером в субботу, 20 октября, на улице Красный Маяк. Фотографии с места ДТП появились в социальных сетях. На снимке видно, что полицейская машина получила серьезные повреждения.

Пользователи пишут, что автомобиль ГИБДД ехал с большой скоростью с включенными проблесковыми маячками. С второстепенной дороги выезжал «Рено Логан», который не заметил патрульную машину. Травмы получил водитель экипажа ДПС.

Официальной информации об автоаварии от ОГИБДД по городу Брянску не поступало.

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