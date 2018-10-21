2018-10-21T09:14:49+03:00
Происшествия

В сети появилось видео пожара на улице Горбатова в Брянске

В горящей квартире никто не пострадал
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Виктор Жидилев.Фото: vk.com, Виктор Жидилев.
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В сети появились фотографии и видео пожара на улице Горбатова в Брянске. Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 19.00 в субботу, 20 октября. На место через шесть минут приехали три автоцистерны и пожарная лестница, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

К тому времени горели несколько помещений в квартире, пишут пользователи.

Из-за сильного задымления спасателям пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. Через 20 минут – в 19.27 – с огнем удалось справиться. К счастью, в горящей квартире никто не пострадал. Очевидцы пишут, что хозяина не было дома на тот момент. Эксперты выясняют, что стало причиной пожара.

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