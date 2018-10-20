Брянское «Динамо» обыграло обниниский «Квант»

20 Окт. 19:31 2018-10-20T19:32:04+03:00

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Брянское «Динамо» в субботу, 20 октября, обыграло обнинский «Квант». Игра началась в 14.00 на стадионе соперника в Калужской области. Единственный гол сине-белые забили на 15-й минуте матча, сообщают в пресс-службе брянского футбольного клуба. Андрей Пазин получил мяч недалеко от ворот «Кванта». Защитник соперника поскользнулся. Динамовец вышел с голкипером один на один.

Матч 14-го тура в группе «Центр» закончился со счетом 1:0.

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