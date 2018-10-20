2018-10-20T15:06:01+03:00
Общество

Ольга Бузова решила помочь бабушке, которую избил пьяный брянец

Телеведущая заступилась за спасителя брянской пенсионерки
Марина АНТОНОВА
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Леонид навещал бабушку в больнице и дома. Фото: "Комсомольская правда. Иркутск".Леонид навещал бабушку в больнице и дома. Фото: "Комсомольская правда. Иркутск".
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Ольга Бузова решила помощь 88-летней брянской пенсионерке, которую избил пьяный сосед. Пост об этом она опубликовала в соцсети. Она предлагает купить бабушке лекарства. Телеведущую потрясла история спасителя бабушки Леонида. Ему теперь грозит штраф за избиение нападавшего. Ольга Бузова обращается к брянскому губернатору и мэру Клинцов, чтобы они повлияли на правоохранителей.

«Он герой! – пишет телезвезда. - Его нужно наградить, а не вызывать в суд за благие дела!»

Напомним, 16 сентября 32-летний мужчина избил старушку. Это случилось в Клинцах. Пьяный брянец возвращался домой, но перепутал этажи. Дверь ему открыла пенсионерка. Он решил, что женщина грабитель, и стал избивать ее. Это увидел из своего окна Леонид. Он спустился на улицу, ударил нападавшего, вызвал бабушке скорую. У пенсионерки диагностировали перелом ребер. Следователи завели уголовное дело на нападавшего. Его арестовали. Злоумышленнику грозит до пяти лет колонии. А спасителю старушки – штраф пять тысяч рублей. Обидчик пенсионерки написал на него заявление в полицию.

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