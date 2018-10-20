Подробности ДТП у памятника автомобилистам под Брянском: один водитель погиб

20 Окт. 14:33 2018-10-20T14:33:26+03:00

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Появились подробности страшного ДТП у памятника автомобилистам под Брянском. Один из водителей погиб. Еще двух человек госпитализировали.

Автоавария случилась около половины первого ночи в субботу, 20 октября, на 114-м километре автодороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

22-летний водитель «Хендай Солярис», направлявшийся в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и столкнулся с БМВ-318. Автомобилист за рулем «Хендай» погиб. 24-летний водитель второй иномарки получил травму головы, сотрясение мозга, перелом грудной клетки. Его госпитализировали. В больницу отвезли 23-летнего пассажира БМВ. У него диагностировали травму головы и грудной клетки, сотрясение мозга, ушиб легких.

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