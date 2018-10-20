2018-10-20T14:33:26+03:00
Происшествия

Подробности ДТП у памятника автомобилистам под Брянском: один водитель погиб

Еще двоих пострадавших госпитализировали
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:

Появились подробности страшного ДТП у памятника автомобилистам под Брянском. Один из водителей погиб. Еще двух человек госпитализировали.

Автоавария случилась около половины первого ночи в субботу, 20 октября, на 114-м километре автодороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

22-летний водитель «Хендай Солярис», направлявшийся в сторону Брянска, выехал на встречную полосу и столкнулся с БМВ-318. Автомобилист за рулем «Хендай» погиб. 24-летний водитель второй иномарки получил травму головы, сотрясение мозга, перелом грудной клетки. Его госпитализировали. В больницу отвезли 23-летнего пассажира БМВ. У него диагностировали травму головы и грудной клетки, сотрясение мозга, ушиб легких.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума