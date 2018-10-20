В Брянске водитель иномарки насмерть сбил пешехода-нарушителя

20 Окт. 14:22 2018-10-20T14:22:51+03:00

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В Бежицком районе Брянска водитель БМВ-320 насмерть сбил 58-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины десятого вечера в пятницу, 19 октября, на улице Почтовой. 22-летний автомобилист ехал со стороны улицы Ново-Советской в сторону Вокзальной. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Пострадавший умер от полученных травм. Полицейские проводят проверку по факту автоаварии.

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