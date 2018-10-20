2018-10-20T11:25:56+03:00
Общество

В Брянске сняли на видео драку двух водителей на дороге

Один автомобилист не пропустил другого
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, кадр из видео Василия Иванова.Фото: vk.com, кадр из видео Василия Иванова.
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В Брянске сняли на видео драку двух водителей на улице Красноармейской. Ролик опубликовали вечером в пятницу, 19 октября, в социальной сети. На записи видно, что мужчина бьет по телу и лицу водителя.

В комментариях объяснили, что водитель маршрутного такси №166 отъезжал от остановки. В это время прямо ехал грузовой фургон, который не хотел уступать дорогу микроавтобусу. Водитель маршрутного такси выбежал из машины и накинулся на автомобилиста за рулем фургона.

Очевидцы пишут, что маршрутчик высадил пассажиров. Они стали звонить в полицию.

Потом оба водителя разъехались.

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