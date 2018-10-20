2018-10-20T10:52:02+03:00
Общество

В брянском ТЮЗе открыли 38-й театральный сезон

Зрителям представили премьеру – спектакль «Каштанка, или Забытые письма»
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В брянском ТЮЗе в пятницу, 19 октября, открыли 38-й театральный сезон. Зрителям представили премьеру – спектакль «Каштанка, или Забытые письма» по рассказу Антона Чехова и переписке писателя с Лидией Авиловой. Его поставил московский режиссер Сергей Федоров. Он оформил спектакль как музыкальную инсценировку. В произведение добавили новую сюжетную линию.

В этом году ТЮЗ получили 14,6 миллиона рублей по федеральной программе, сообщают в пресс-службе областного правительства. Деньги потратили на постановку девяти спектаклей и покупку оборудования для театра. В прошлом сезоне 74,5 тысячи зрителей увидели 300 постановок на сцене ТЮЗа. Театр впервые побывал на гастролях в Грозном и Казани.

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