У памятника автомобилистам под Брянском столкнулись две легковушки: есть пострадавшие

20 Окт. 09:23 2018-10-20T14:33:56+03:00

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У памятника автомобилистам под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Автоавария на трассе Брянск-Орел случилась ночью в субботу, октября. Сообщение о ней поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.22.

Судя по фото, две машины получили серьезные повреждения. На место выезжали медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. В ДТП пострадали несколько человек. Одного раненного спасателям пришлось вырезать из искореженной машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Кстати, на этом участке дороги действует ограничение скорости, пишут пользователи.

Информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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