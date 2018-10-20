У памятника автомобилистам под Брянском столкнулись две легковушки: есть пострадавшие
У памятника автомобилистам под Брянском столкнулись два легковых автомобиля. Автоавария на трассе Брянск-Орел случилась ночью в субботу, октября. Сообщение о ней поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 0.22.
Судя по фото, две машины получили серьезные повреждения. На место выезжали медики, сотрудники МЧС и ГИБДД. В ДТП пострадали несколько человек. Одного раненного спасателям пришлось вырезать из искореженной машины, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Кстати, на этом участке дороги действует ограничение скорости, пишут пользователи.
Информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.
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