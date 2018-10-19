В Брянске снесли еще восемь незаконных ларьков
В Брянске продолжается снос незаконных павильонов. За неделю с городских улиц убрали восемь киосков, не попавших в схему размещения нестационарных торговых объектов.
- Убрали киоск на остановке «Площадь Партизан» ,так как у владельца отсутствовала разрешительная документация, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Предприниматель отказался добровольно убрать торговый объект. Поэтому ему придется оплатить расходы, затраченные бюджетом на демонтаж киоска, а также на его хранение.
В общей сложности, с начала года в городе убрали 276 незаконных ларьков.
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