2018-10-19T18:22:28+03:00
Общество

В Брянске снесли еще восемь незаконных ларьков

Они не вошли в схему размещения нестационарных торговых объектов
Мария Дедкова
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В Брянске продолжается снос незаконных павильонов. За неделю с городских улиц убрали восемь киосков, не попавших в схему размещения нестационарных торговых объектов.

- Убрали киоск на остановке «Площадь Партизан» ,так как у владельца отсутствовала разрешительная документация, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Предприниматель отказался добровольно убрать торговый объект. Поэтому ему придется оплатить расходы, затраченные бюджетом на демонтаж киоска, а также на его хранение.

В общей сложности, с начала года в городе убрали 276 незаконных ларьков.

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