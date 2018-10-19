Брянск и Калуга станут побратимами

19 Окт. 18:12 2018-10-19T18:12:31+03:00

Решение о заключении соглашения примут на ближайшей сессии горсовета

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Брянск и Калуга станут городами-побратимами. 19 октября на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ депутаты поддержали сотрудничество с нашими соседями. Решение о заключении Соглашения между городами примут на следующем заседании Брянского горсовета, сообщает пресс-служба ведомства.

Затем состоится официальная церемония подписания соглашения. Калуга станет уже 21-м городом-побратимом Брянска.

Напомним, с идеей закрепить дружбу выступил глава Калуги Александр Иванов. Накануне 17 сентября руководители муниципалитетов подписали протокол о намерении.

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