Начальника отдела полиции станции Брянск-I уволят

19 Окт. 17:52 2018-10-19T17:53:20+03:00

А его руководителей привлекут к дисциплинарной отвественности

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Начальника линейного отдела полиции на станции Брянск-I уволят. Об этом стало известно в пятницу, 19 октября.

- По факту возбуждения уголовного дела в отношении начальника линейного отдела полиции на станции Брянск-I Дмитрия Супруна проводится служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. - Руководством принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. По итогам проверки непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Напомним, начальник линейного отдела полиции на транспорте железнодорожной станции Брянск-I Дмитрий Супрун попал под следствие за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. У него в гаражах обнаружили гранату Ф-1 и минометную мину. Когда и где он их приобрел, пока не известно.

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