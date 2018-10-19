Начальника отдела полиции станции Брянск-I уволят
Начальника линейного отдела полиции на станции Брянск-I уволят. Об этом стало известно в пятницу, 19 октября.
- По факту возбуждения уголовного дела в отношении начальника линейного отдела полиции на станции Брянск-I Дмитрия Супруна проводится служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. - Руководством принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. По итогам проверки непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Напомним, начальник линейного отдела полиции на транспорте железнодорожной станции Брянск-I Дмитрий Супрун попал под следствие за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств. У него в гаражах обнаружили гранату Ф-1 и минометную мину. Когда и где он их приобрел, пока не известно.
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