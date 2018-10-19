2018-10-19T17:41:15+03:00
Общество

Прокуратура проверит безопасность во всех образовательных учреждениях Брянской области

Это связано с трагедией в Керчи
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Такое распоряжение дала Генеральная прокуратура России.Такое распоряжение дала Генеральная прокуратура России.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянской области сотрудники прокуратуры проверят безопасность всех детсадов, школ, колледжей и вузов. Такое распоряжение дала Генеральная прокуратура России из-за трагедии, случившейся в Керченском политехническом колледже, сообщают на сайте ведомства.

Правоохранители оценят уровень безопасности образовательных учреждений. Прокуроры проверят наличие охраны, контрольно-пропускного режима, оснащение видеонаблюдением, системой экстренного оповещения.

Найденные нарушения должны будут устранить, виновных лиц могут привлечь к ответственности.

Напомним, утром 17 октября 18-летний Владислав Росляков расстрелял людей в Керченском политехническом колледже. Во время бойни 21 человек погиб, 44 получили ранения.

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