Прокуратура проверит безопасность во всех образовательных учреждениях Брянской области
В Брянской области сотрудники прокуратуры проверят безопасность всех детсадов, школ, колледжей и вузов. Такое распоряжение дала Генеральная прокуратура России из-за трагедии, случившейся в Керченском политехническом колледже, сообщают на сайте ведомства.
Правоохранители оценят уровень безопасности образовательных учреждений. Прокуроры проверят наличие охраны, контрольно-пропускного режима, оснащение видеонаблюдением, системой экстренного оповещения.
Найденные нарушения должны будут устранить, виновных лиц могут привлечь к ответственности.
Напомним, утром 17 октября 18-летний Владислав Росляков расстрелял людей в Керченском политехническом колледже. Во время бойни 21 человек погиб, 44 получили ранения.
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