2018-10-19T17:34:55+03:00
Общество

В Фокинском районе Брянска отпраздновали День двора

Для местных жителй выступили школьники
Елена РАКОВА
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Фото: Брянская городская администрация.Фото: Брянская городская администрация.
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В Фокинском районе Брянска отпраздновали первый в этом году День двора. Торжество устроили во дворе, который отремонтировали по программе «Формирование комфортной городской среды».

Площадь благоустройства дворовой территории, ограниченной домами №1, 3, 5 по улице 2-я Аллея, №2, 4 по улице Чапаева и №2 по улице Красных Партизан - больше семи тысяч квадратных метров.

- Подрядчики заасфальтировали здесь подъезды, подходы к подъездам и тротуары, - рассказывают в Брянской городской администрации. - Установили 15 светильников на стенах домов, 22 скамейки, 16 урн. Отремонтировали 23 смотровых колодца. На зеленой зоне, которую отделили от дороги 290 метров дорожного ограждения, появились детское оборудование и сушилки для белья, у аварийных деревьев подравняли кроны. Из бюджета, на ремонт двора потратили больше 5,3 миллиона рублей.

На празднике Благодарственными письмами Фокинской райадминистрации наградили жильцов домов, которые активнее всего помогали в благоустройстве.

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