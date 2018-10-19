О дружбе и сотрудничестве

19 Окт. 16:53 2018-10-19T16:53:50+03:00

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На заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ депутаты рассмотрели возможность заключения Соглашения о сотрудничестве между Городской Думой Калуги и Брянским городским Советом народных депутатов. Провел заседание председатель комитета Василий Игрунев.

Напомним, 14 сентября глава городского самоуправления города Калуга Александр Иванов встретился с главой города Брянска Александром Хлиманковым. В рамках официальной встречи градоначальники обменялись опытом по актуальным вопросам, обсудили межмуниципальное сотрудничество и развитие областных центров. Александр Иванов выступил с инициативой документально закрепить уже исторически сложившееся сотрудничество между нашими городами. Тогда же был подписан протокол о намерении заключить такое соглашение. Уже через несколько дней калужская делегация приняла участие в торжествах в честь Дня города Брянска.

19 октября на заседании комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ депутаты поддержали сотрудничество с нашими соседями. Решение о заключении Соглашения между муниципалитетами будет принято на очередном заседании Брянского горсовета. Затем состоится официальная церемония, на которой главы Брянска и Калуги поставят свои подписи под Соглашением о взаимном сотрудничестве. Калуга станет 21-м городом-побратимом Брянска.

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