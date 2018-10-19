2018-10-19T16:43:53+03:00
Общество

Брянск получит 900 миллионов рублей на ремонт дорог

Наш город может войти в федеральную программу
Елена РАКОВА
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Почти 900 миллионов рублей получит Брянск на ремонт дорог. Деньги должны выделить по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги".

- У областного центра появилась возможность войти в следующем году в эту масштабную программу благодаря проведенной подготовительной работе и предварительной защите проекта в Федеральном дорожном агентстве, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Участие в этом нацпроекте позволит привлечь дополнительное финансирование, которое направят на комплексный ремонт городских дорог. На объектах, вошедших в программу, помимо ремонта асфальтного покрытия, будут восстанавливать тротуары, обустраивать качественное освещение, устанавливать дорожные знаки, наносить разметку.

По этой программе за год планируют отремонтировать больше 48 километров городских дорог. По многим из них уже есть предварительные проектные решения. Причем при подготовке проектов акцент делают на согласовании с ГИБДД,

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