В двух многоквартирных домах по-прежнему нет отопления

19 Окт. 16:03 2018-10-19T16:03:53+03:00

Как говорят в горадминистрации, брянцы стали меньше жаловаться на проблемы с отоплением. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске отопление дали в 2719 домов из 2721. По-прежнему батареи остаются холодными в двух многоквартирных домах. Здесь идет ремонт коммуникаций. Об этом говорили на заседании комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Отопительный сезон в этом году начался 1 октября. Почти все котельные заработали в положенное время. И лишь одна начала работу чуть позже из-за ремонта.

В первую очередь тепло подавалось в больницы, школы, детские сады. Из 208 этих объектов в 206 батареи были теплыми уже к 3 октября. Оставшиеся два из-за порывов на теплотрассах затопили к 5 октября.

- Коммунальщики справлялись с ремонтом во время, - говорят в пресс-службе Брянской горадминистрации. - С начала нового отопительного сезона обращений от граждан поступило в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году.

По вопросам теплоснабжения горожане могут обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам 74-30-14 или 66-43-07. Служба работает в круглосуточном режиме.

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