Работникам брянского спортклуба задолжали 137 тысяч рублей зарплаты

19 Окт. 15:39 2018-10-19T15:39:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководство Брянского авиационно-спортивного клуба оштрафовали за долги по зарплате.

16 работников предприятия обратились в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что за апрель сотрудники недополучили 137 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, в период с декабря по май деньги выдавали несвоевременно.

Начальнику учреждения внесли представление. Также руководителя по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства.

Задолженность перед работниками погасили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».