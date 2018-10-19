2018-10-19T15:39:15+03:00
Общество

Работникам брянского спортклуба задолжали 137 тысяч рублей зарплаты

В ситуации пришлось разбираться прокуратуре
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Руководство Брянского авиационно-спортивного клуба оштрафовали за долги по зарплате.

16 работников предприятия обратились в прокуратуру.

- Во время проверки выяснилось, что за апрель сотрудники недополучили 137 тысяч рублей, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, в период с декабря по май деньги выдавали несвоевременно.

Начальнику учреждения внесли представление. Также руководителя по решению суда оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушения трудового законодательства.

Задолженность перед работниками погасили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума