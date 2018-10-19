59-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП в Брянском районе

19 Окт. 13:45 2018-10-19T13:46:19+03:00

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Фото: Иван ВИСЛОВ

В автоаварии тогда погибли двое

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В Брянском районе следователи передали в суд дело о ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили тяжелые травмы.

- Трагедия произошла около двух часов ночи 6 февраля, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Водитель«Форда-Транзит» выехал на встречную полосу для обгона фуры и врезался в автомобили "Крейслер-Гранд Вояджер" и "Тайота-Эстина".

Пассажир последней иномарки скончался на месте ДТП. Пассажир "Форда" скончался в больнице. Также двое пассажиров этих машин получили тяжелые травмы.

За это ДТП 59-летнему владельцу "Форда" грозит до семи лет колонии и лишение водительских прав до трех лет.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело рассмотрят в районном суде.

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