59-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП в Брянском районе
В Брянском районе следователи передали в суд дело о ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили тяжелые травмы.
- Трагедия произошла около двух часов ночи 6 февраля, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Водитель«Форда-Транзит» выехал на встречную полосу для обгона фуры и врезался в автомобили "Крейслер-Гранд Вояджер" и "Тайота-Эстина".
Пассажир последней иномарки скончался на месте ДТП. Пассажир "Форда" скончался в больнице. Также двое пассажиров этих машин получили тяжелые травмы.
За это ДТП 59-летнему владельцу "Форда" грозит до семи лет колонии и лишение водительских прав до трех лет.
Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело рассмотрят в районном суде.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».