2018-10-19T13:46:19+03:00
Общество

59-летнего автомобилиста будут судить за смертельное ДТП в Брянском районе

В автоаварии тогда погибли двое
Мария Дедкова
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Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал.Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Брянском районе следователи передали в суд дело о ДТП, в котором погибли два человека и еще двое получили тяжелые травмы.

- Трагедия произошла около двух часов ночи 6 февраля, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Водитель«Форда-Транзит» выехал на встречную полосу для обгона фуры и врезался в автомобили "Крейслер-Гранд Вояджер" и "Тайота-Эстина".

Пассажир последней иномарки скончался на месте ДТП. Пассажир "Форда" скончался в больнице. Также двое пассажиров этих машин получили тяжелые травмы.

За это ДТП 59-летнему владельцу "Форда" грозит до семи лет колонии и лишение водительских прав до трех лет.

Во время предварительного следствия обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело рассмотрят в районном суде.

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