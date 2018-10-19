Брянский спортсмен Егор Климонов представит Россию на чемпионате мира по тяжелой атлетике

19 Окт. 12:50 2018-10-19T12:50:56+03:00

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Спортсмен брянского центра спортивной подготовки примет участие в чемпионате мире по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут в столице Туркмении, Ашхабаде, с 28 октября по 10 ноября. На турнир приедут около 1000 спортсменов из 100 государств.

В составе сборной России выступит мастер спорта международного класса брянец Егор Климонов, сообщает центр спортивной подготовки. Он будет соревноваться в весе до 94 килограммов.

К слову, Егор Климонов завоевал "золото" на Универсиаде в прошлом году.

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