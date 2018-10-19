2018-10-19T12:50:56+03:00
Спорт

Брянский спортсмен Егор Климонов представит Россию на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Соревнования пройдут в Туркмении
Мария Дедкова
Поделиться:
Фото: брянский центр спортивной подготовкиФото: брянский центр спортивной подготовки
Изменить размер текста:

Спортсмен брянского центра спортивной подготовки примет участие в чемпионате мире по тяжелой атлетике. Соревнования пройдут в столице Туркмении, Ашхабаде, с 28 октября по 10 ноября. На турнир приедут около 1000 спортсменов из 100 государств.

В составе сборной России выступит мастер спорта международного класса брянец Егор Климонов, сообщает центр спортивной подготовки. Он будет соревноваться в весе до 94 килограммов.

К слову, Егор Климонов завоевал "золото" на Универсиаде в прошлом году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума