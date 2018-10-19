2018-10-19T11:56:24+03:00
Происшествия

В Брянске с поличным задержали серийного карманника-рецидивиста

Горожанин провел за решеткой полвека
Елена РАКОВА
Поделиться:
Полицейские задержали злоумышленника с поличным.Полицейские задержали злоумышленника с поличным.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
Изменить размер текста:

Серийного карманника-рецидивиста задержали брянские полицейские во время совершения очередного преступления. 71-летний щипач промышлял на бежицком рынке.

- Пока 41-летняя покупательница выбирала товар, злоумышленник открыл ее сумку и вытащил кошелек, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В нем лежали две тысячи рублей и золотая цепь с кулоном. Мужчина и не догадывался,ч то за ним следят полицейские. Он попытался скрыться с добычей, но его задержали.

Выяснилось, что кражами пожилой брянец промышляет давно. Полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению, которое он совершил в одном из магазинов Советского района.

- Действовал рецидивист по той же схеме, когда 33-летняя женщина стояла возле кассы – похитил из ее открытой сумки кошелек с деньгами в сумме 1800 рублей, - говорят в полиции. - Задержанный уже не раз попадался сотрудникам органов внутренних дел. У него 17 судимостей за карманные кражи и в общей сложности провел в тюрьме 50 лет.

На горожанина завели уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет колонии. суда он будет ожидать под арестом.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Через Брянскую область пытались незаконно провезти три тонны лома цветных металлов
С 24 октября в Брянской области завершился пожароопасный сезон
В Жуковском районе две иномарки столкнулись и съехали в кювет
Красногорские чиновники пытались незаконно продать землю владелице зданий на ней
Британская газета рассказала о спасителе 88-летней брянской пенсионерки
В Брянске пройдут тотальные проверки пассажирского транспорта
В Брянске двух водителей иномарок оштрафовали по записям с видеорегистраторов
В Навлинском районе 44 гектара сельскохозяйственных земель зарастают сорняками
В четвертом микрорайоне в Брянске планируют построить школу
Брянские дзюдоисты завоевали семь медалей на первенстве ЦФО
Жители Клинцов помогли поймать подозреваемого в убийстве 15-летней школьницы
За неделю в Брянской области простудой заболели 5262 человека
На Покровской горе в Брянске установят 27 фонарей
20-летний житель Суземского района сжег солому на полмиллиона рублей
На предприятии в Глинищиве разлилась ртуть
На улице Спартаковской в Брянске на месяц ограничат движение
В Брянске полиция ищет свидетелей смертельного ДТП на улице Почтовой
Пенсионера из Новозыбкова оштрафовали за нападение на участкового
Министр связи и информатизации Республики Беларусь К.К. Шульган направил приветствие участникам VII Славянского международного экономического форума