В Брянске с поличным задержали серийного карманника-рецидивиста

19 Окт. 11:56 2018-10-19T11:56:24+03:00

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Серийного карманника-рецидивиста задержали брянские полицейские во время совершения очередного преступления. 71-летний щипач промышлял на бежицком рынке.

- Пока 41-летняя покупательница выбирала товар, злоумышленник открыл ее сумку и вытащил кошелек, - рассказывают в пресс-службе УМВД РФ по Брянской области. - В нем лежали две тысячи рублей и золотая цепь с кулоном. Мужчина и не догадывался,ч то за ним следят полицейские. Он попытался скрыться с добычей, но его задержали.

Выяснилось, что кражами пожилой брянец промышляет давно. Полицейские установили его причастность к аналогичному преступлению, которое он совершил в одном из магазинов Советского района.

- Действовал рецидивист по той же схеме, когда 33-летняя женщина стояла возле кассы – похитил из ее открытой сумки кошелек с деньгами в сумме 1800 рублей, - говорят в полиции. - Задержанный уже не раз попадался сотрудникам органов внутренних дел. У него 17 судимостей за карманные кражи и в общей сложности провел в тюрьме 50 лет.

На горожанина завели уголовное дело за кражу, ему грозит до шести лет колонии. суда он будет ожидать под арестом.

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