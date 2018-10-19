На начальника отдела полиции станции Брянск-I завели уголовное дело

19 Окт. 11:25 2018-10-19T17:45:22+03:00

Чекисты нашли у него в гаражах гранату и мину

Изменить размер текста: A A

Начальник линейного отдела полиции на транспорте железнодорожной станции Брянск-I попал под следствие. На майора Дмитрия Супруна завели уголовное дело за незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств.

В гаражах, принадлежащих полицейскому, сотрудники отдела собственной безопасности МВД по ЦФО и сотрудники регионального УФСБ обнаружили гранату Ф-1 и 50-миллиметровую минометную мину. Как и где он их приобрел, пока не известно.

- По заключению экспертно-криминалистического центра УМВД России по Брянской области, изъятые у полицейского предметы являются взрывными устройствами промышленного изготовления и содержат около 140 граммов тротила, - уточняют в пресс-службе УФСБ РФ по Брянской области. - Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Расследование этого дела продолжается.

- По данному факту в УТ МВД России по ЦФО проводится служебная проверка, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. - Руководством принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. По итогам проверки непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».