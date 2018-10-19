Трое предпринимателей из Брасовского района пойдут под суд за торговлю сомнительным мясом

19 Окт. 10:40 2018-10-19T10:40:46+03:00

В их магазинах нашли просроченный товар

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На трех предпринимателей из Брасовского района завели административные дела за торговлю сомнительной мясной продукцией.

- Как удалось установить при проверке, в магазинах этих предпринимателей продавали мясную продукцию без маркировки и декларации соответствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также у них не было сопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции. Нашли и продукцию с истекшим сроком годности.

За нарушение требований технических регламентов на предпринимателей завели дела об административных правонарушениях. Их должен рассмотреть Арбитражный суд Брянской области.

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