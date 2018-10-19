Трое предпринимателей из Брасовского района пойдут под суд за торговлю сомнительным мясом
На трех предпринимателей из Брасовского района завели административные дела за торговлю сомнительной мясной продукцией.
- Как удалось установить при проверке, в магазинах этих предпринимателей продавали мясную продукцию без маркировки и декларации соответствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также у них не было сопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции. Нашли и продукцию с истекшим сроком годности.
За нарушение требований технических регламентов на предпринимателей завели дела об административных правонарушениях. Их должен рассмотреть Арбитражный суд Брянской области.
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