2018-10-19T10:40:46+03:00
Общество

Трое предпринимателей из Брасовского района пойдут под суд за торговлю сомнительным мясом

В их магазинах нашли просроченный товар
Елена РАКОВА
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В магазинах брасовских бизнесменов нашли просроченную мясную продукцию.В магазинах брасовских бизнесменов нашли просроченную мясную продукцию.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На трех предпринимателей из Брасовского района завели административные дела за торговлю сомнительной мясной продукцией.

- Как удалось установить при проверке, в магазинах этих предпринимателей продавали мясную продукцию без маркировки и декларации соответствия, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Также у них не было сопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость продукции. Нашли и продукцию с истекшим сроком годности.

За нарушение требований технических регламентов на предпринимателей завели дела об административных правонарушениях. Их должен рассмотреть Арбитражный суд Брянской области.

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