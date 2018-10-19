2018-10-19T10:28:48+03:00
Авто

Брянских водителей на выходных ждут массовые проверки на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции расположатся на дороге "Брянск-Дятьково"
Елена РАКОВА
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В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На выходных, в воскресенье 21 октября, брянских водителей ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции расположатся на 10-11 километре трассы "Брянск-Дятьково" в Брянском районе.

Как сообщают в областной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС будут проверять автомобилистов на состояние опьянения.

В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.

Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.

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