Брянских водителей на выходных ждут массовые проверки на дорогах
На выходных, в воскресенье 21 октября, брянских водителей ждут массовые проверки на дорогах. Сотрудники Госавтоинспекции расположатся на 10-11 километре трассы "Брянск-Дятьково" в Брянском районе.
Как сообщают в областной Госавтоинспекции, инспекторы ДПС будут проверять автомобилистов на состояние опьянения.
В полиции напоминают, что все участники дорожного движения равны в правах и обязанностях. И просят водителей и пешеходов быть предельно внимательными, взаимно вежливыми и соблюдать Правила дорожного движения.
Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть по телефону (4832) 74-36-84.
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