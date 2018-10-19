В Дятьковском районе нашли опасную дорогу к школе

19 Окт. 10:18 2018-10-19T10:18:50+03:00

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Правоохранители нашли в Дятьковском районе опасную дорогу, ведущую к школе. Речь идет об ивотской средней общеобразовательной школе.

- При проверке мы не обнаружили дорожных знаков "Дети", которые должны быть с двух сторон на подъезде к школе, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, один из дорожных знаков 1.23. «Дети» в нарушение ГОСТа был установлен не на щите со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета. А "лежачие полицейские" рядом с образовательным учреждением не были обозначены дорожными знаками "Искусственная неровность".

Глава поселка вовремя не выполнил требования об устранении этих нарушений. За это его привлекли к административной ответственности. Но дородные знаки у школы так и не установили. Поэтому прокурору пришлось подавать иск в суд. Иск удовлетворили, причем еще во время разбирательства часть нарушений ответчик устранил добровольно.

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