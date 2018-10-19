2018-10-19T10:03:17+03:00
Происшествия

Жительница Погара пойдет под суд за аферу в крупном магазине

За это ей грозит до шести лет колонии
Елена РАКОВА
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За полгода женщина прикарманила больше 140 тысяч рублей.За полгода женщина прикарманила больше 140 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На шесть лет за решетку рискует отправиться 59-летняя жительница Погара за аферу, которую она полгода проворачивала в местном универмаге. Селянку обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Прокурор уже утвердил обвинительное заключение по этому делу.

- По версии следствия, жительница Погара принимала от покупателей деньги в счет предоплаты за заказанный товар - мебель, надгробные памятники, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Но в кассу универмага она их не сдавала, а тратила на собственные нужды.

Как считают правоохранители, за полгода она завладела деньгами десяти местных жителей. Общая сумма причиненного ущерба превысила 140 тысяч рублей. Кстати, обвиняемая признала себя виновной.

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