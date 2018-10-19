В Новозыбкове иномарка сбила женщину с ребенком
На улице Первомайской в Новозыбкове под колеса иномарки попали женщина и пятилетний ребенок.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 октября, около 14.30, сообщает УГИБДД по Брянской области.
По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем "Киа Спортейдж" сбил 49-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом затылочной кости, перелом ребер и пневмоторакс. У малыша - ушиб голеностопного сустава. Пострадавших госпитализировали.
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