В Новозыбкове иномарка сбила женщину с ребенком

19 Окт. 09:42 2018-10-19T09:55:54+03:00

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На улице Первомайской в Новозыбкове под колеса иномарки попали женщина и пятилетний ребенок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 18 октября, около 14.30, сообщает УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации, 62-летний водитель за рулем "Киа Спортейдж" сбил 49-летнюю женщину и пятилетнего мальчика, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у женщины черепно-мозговую травму, ушиб мозга, перелом затылочной кости, перелом ребер и пневмоторакс. У малыша - ушиб голеностопного сустава. Пострадавших госпитализировали.

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