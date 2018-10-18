В Брянске сквер имени Морозова замостили плиткой

18 Окт. 18:38 2018-10-18T18:38:03+03:00

Бюст сейчас находится на реставрации

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В Бежицком районе Брянска сквер имени Александра Морозова почти полностью замостили плиткой. Эту работу окончательно завершат через пару дней. В пятницу сквер начнут озеленять: засеют газонную траву и посадят больше полторы тысячи саженцев кизильника. Из кустов образуется живая изгородь.

На выходных собираются благоустраивать памятник Александру Морозову. Постамент облицуют плиткой. Бюст Героя сейчас реставрируют, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Памятник переместили влево. В центре сквера теперь будет большая клумба.

На днях в Брянск должны привезти фонари. В сквере уже все подготовили для их установки.

Напомним, на ремонт сквера выделили 10,6 миллиона рублей. Работы должны завершить до 25 октября.

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