2018-10-18T18:38:03+03:00
Общество

В Брянске сквер имени Морозова замостили плиткой

Бюст сейчас находится на реставрации
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Бежицком районе Брянска сквер имени Александра Морозова почти полностью замостили плиткой. Эту работу окончательно завершат через пару дней. В пятницу сквер начнут озеленять: засеют газонную траву и посадят больше полторы тысячи саженцев кизильника. Из кустов образуется живая изгородь.

На выходных собираются благоустраивать памятник Александру Морозову. Постамент облицуют плиткой. Бюст Героя сейчас реставрируют, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Памятник переместили влево. В центре сквера теперь будет большая клумба.

На днях в Брянск должны привезти фонари. В сквере уже все подготовили для их установки.

Напомним, на ремонт сквера выделили 10,6 миллиона рублей. Работы должны завершить до 25 октября.

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