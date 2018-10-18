2018-10-18T18:37:16+03:00
Общество

Главным арбитражным судьей Брянской области стал Евгений Егоров

Указ о его назначении подписал президент страны
Мария Дедкова
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Фото: пресс-служба правительства Брянской областиФото: пресс-служба правительства Брянской области
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18 октября представили нового главу Арбитражного суда в Брянской области. На ближайшие шесть лет им стал Евгений Егоров. Указ о назначении судьи подписал президент страны еще в сентябре.

- Евгений Егоров родился в Брянске, - рассказывают в пресс-службе правительства региона. - В разное время работал в органах безопасности, налоговой инспекции, органах прокуратуры. Указом Президента Российской Федерации был назначен судьей Федерального арбитражного суда Центрального округа, с 2007 года работал председателем судебного состава.

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