Главным арбитражным судьей Брянской области стал Евгений Егоров
Указ о его назначении подписал президент страны
Фото: пресс-служба правительства Брянской области
Изменить размер текста:
18 октября представили нового главу Арбитражного суда в Брянской области. На ближайшие шесть лет им стал Евгений Егоров. Указ о назначении судьи подписал президент страны еще в сентябре.
- Евгений Егоров родился в Брянске, - рассказывают в пресс-службе правительства региона. - В разное время работал в органах безопасности, налоговой инспекции, органах прокуратуры. Указом Президента Российской Федерации был назначен судьей Федерального арбитражного суда Центрального округа, с 2007 года работал председателем судебного состава.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».