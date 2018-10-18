Осужденный Виктор Филипков вернулся на работу в Брянскую городскую администрацию

18 Окт. 17:54 2018-10-18T17:56:51+03:00

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Осужденный в конце августа Виктор Филипков вернулся на работу в Брянскую городскую администрацию. Теперь он занимает должность директора Хозяйственного управления мэрии. Учреждение занимается содержанием и управлением зданий горадминистрации. Виктор Филипков приступил к работе 16 октября.

Кстати, у бывшего чиновника есть непогашенная судимость. В конце августа его приговорили к двум с половиной годам колонии условно с испытательным сроком два с половиной года. В суде установили, что в 201-2012 годах Виктор Филипков с сообщницей получили гранд на полтора миллиона рублей и потратили его не по назначению. У фирмы, на которую выделили деньги, не было финансово-хозяйственной деятельности.

- Суд не запретил Виктору Филипкову занимать руководящие должности в органах власти, - пояснили «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе мэрии. – Поэтому его назначение законно. К тому же, он не является муниципальным служащим. Брянская городская администрация – лишь учредитель Хозяйственного управления.

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