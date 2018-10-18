2018-10-18T17:03:40+03:00
Происшествия

По факту гибели 17-летнего подростка в Брянске завели уголовное дело

На теле погибшего не нашли явных следов насильственной смерти
Марина АНТОНОВА
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Тело парня вытащили из воды водолазы.Тело парня вытащили из воды водолазы.Фото: Иван ВИСЛОВ
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По факту гибели 17-летнего подростка в Брянске завели уголовное дело по статье «Убийство». Напомним, молодой человек ушел 16 октября в неизвестном направлении. С 18 октября его начали искать добровольцы. В четверг водолазы достали из реки в Бежицком районе тело погибшего юноши. Родственники пропавшего парня опознали его.

- Явных признаков насильственной смерти на теле погибшего не обнаружили, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе регионального Следственного управления СКР. – По просьбе следователей назначили судебно-медицинские экспертизы, чтобы определить причину смерти подростка.

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