В Брянске нашли погибшим 17-летнего парня

18 Окт. 16:47 2018-10-18T16:47:36+03:00

В комментариях пишут, что он утонул. Фото: Елена РАКОВА

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В Брянске нашли погибшим 17-летнего юношу. Об этом сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в социальных сетях. Объявление о его пропаже опубликовали 18 октября. В нем говорилось, что молодой человек ушел из дома 16 октября. Через несколько часов стало известно, что парень погиб.

В комментариях пишут, что он утонул.

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