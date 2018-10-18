В Брянске нашли погибшим 17-летнего парня
Молодой человек пропал 16 октября
В комментариях пишут, что он утонул.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянске нашли погибшим 17-летнего юношу. Об этом сообщили в группе поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в социальных сетях. Объявление о его пропаже опубликовали 18 октября. В нем говорилось, что молодой человек ушел из дома 16 октября. Через несколько часов стало известно, что парень погиб.
В комментариях пишут, что он утонул.
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