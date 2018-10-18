Директором брянского лицея №1 назначили Юрия Клюева
Распоряжение о назначении подписал мэр города
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Директором брянского лицея №1 официально стал Юрий Клюев. Распоряжение о назначении учителя подписал мэр города Александр Макаров, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Нового директора педколлективу и ученикам представят на торжестве, посвященном Всероссийскому дню лицеиста, которое пройдет в пятницу, 19 октября.
Мэр встретился с Юрием Клюевым. Учителю вручили почетную грамоту. Юрий Клюев пообещал на новом посту сохранить уже сложившиеся традиции лицея, при этом дополнить их активной инновационной деятельностью.
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