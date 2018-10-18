В Брянске на Городищенской горке начали укладывать асфальт
На Городищенской горке в Брянске начали укладывать асфальт. Рабочие начали закончили обустройство дорожной подушки, зону расширения отсыпали щебнем. На ремонтируем участке наладили освещение, заканчивают перенос коммуникаций.
С 19 октября по четной стороне улицы Бежицкой в районе перекрестка строители начнут возводить вторую подпорную стенку. На этом отрезке дорогу расширят почти два метра для удобства поворота. А остановку «Городищенский поворот» перенесут на 30 метров по направлению к Кургану Бессмертия, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Все работы продолжают контролировать служба технадзора.
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