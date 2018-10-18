2018-10-18T15:43:55+03:00
Происшествия

В страшном ДТП на трассе в Климовском районе погибли два человека

Легковушка и трактор столкнулись лоб в лоб
Мария Дедкова
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От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия.От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Климовском районе. Около полудня 18 октября на трассе «Смотрова Буда – Климово» лоб в лоб столкнулись легковушка и трактор.

- По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем «Лада-Приора» выехал на встречную полосу , - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из-за этого произошло столкновение. От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия.

На месте автоаварии продолжают работать полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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