В страшном ДТП на трассе в Климовском районе погибли два человека

18 Окт. 15:43 2018-10-18T15:43:55+03:00

От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Легковушка и трактор столкнулись лоб в лоб

Изменить размер текста: A A

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Климовском районе. Около полудня 18 октября на трассе «Смотрова Буда – Климово» лоб в лоб столкнулись легковушка и трактор.

- По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем «Лада-Приора» выехал на встречную полосу , - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из-за этого произошло столкновение. От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия.

На месте автоаварии продолжают работать полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».