В страшном ДТП на трассе в Климовском районе погибли два человека
Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Климовском районе. Около полудня 18 октября на трассе «Смотрова Буда – Климово» лоб в лоб столкнулись легковушка и трактор.
- По предварительной информации, 51-летний водитель за рулем «Лада-Приора» выехал на встречную полосу , - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Из-за этого произошло столкновение. От полученных травм водитель и 37-летний пассажир «Лады» скончались на месте происшествия.
На месте автоаварии продолжают работать полицейские, которые устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
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