В Брянске почтили память погибших в политехническом колледже в Керчи
В Брянске почтили память погибших в Керченском политехническом колледже в Крыму. На площадь Партизан к надписи «Брянск» несут цветы студенты, школьники, преподаватели, общественники и чиновники.
Возле импровизированного мемориала прошел траурный митинг, сообщают в пресс-службе городской администрации. Выступавшие выразили соболезнования родным и близким погибшим в этой страшной трагедии. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу.
Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний студент привел в действие самодельную взрывчатку. Он расстреливал из ружья всех, кто попадался ему на пути. После этого молодой человек покончил жизнь самоубийством в библиотеке колледжа.
Число пострадавших увеличилось до 53 человек. Жертвами трагедии стали 20 человек. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим.
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