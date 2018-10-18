2018-10-18T13:55:10+03:00
Общество

В Брянске почтили память погибших в политехническом колледже в Керчи

17 октября 18-летний студент привел в действие взрывчатку и расстрелял прохожих
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске почтили память погибших в Керченском политехническом колледже в Крыму. На площадь Партизан к надписи «Брянск» несут цветы студенты, школьники, преподаватели, общественники и чиновники.

Возле импровизированного мемориала прошел траурный митинг, сообщают в пресс-службе городской администрации. Выступавшие выразили соболезнования родным и близким погибшим в этой страшной трагедии. После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний студент привел в действие самодельную взрывчатку. Он расстреливал из ружья всех, кто попадался ему на пути. После этого молодой человек покончил жизнь самоубийством в библиотеке колледжа.

Число пострадавших увеличилось до 53 человек. Жертвами трагедии стали 20 человек. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим.

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