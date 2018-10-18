В Брянске пасынок вынес из особняка отчима вещи на 300 тысяч рублей

18 Окт. 13:19 2018-10-18T13:19:36+03:00

Предполагаемый вор уже был судим. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За это 39-летнему мужчине грозит до шести лет колонии

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В Брянске 39-летнего мужчину подозревают в краже из дома отчима. По версии следствия, пасынок вынес из особняка ценности на 300 тысяч рублей.

- Ночью неизвестный подставил лестницу к открытому окну второго этажа, залез в дом и вынес из него деньги, пневматическое ружье, фотоаппарат, кожаное пальто и элитный алкоголь, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - 80-летний хозяин жилища обратился в полицию.

Предполагаемым вором оказался уже судимый 39-летний пасынок потерпевшего, с которым они не общались уже несколько лет. Во время задержания у злоумышленника нашли украденный фотоаппарат.

Как выяснилось, горожанин познакомился с женщиной и решил ее удивить.

Задержанному предъявили обвинение по статье «Кража», санкция которой предусматривает до шести лет колонии.

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