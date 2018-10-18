В Злынковском районе водитель ВАЗа съехал в кювет: пострадал 4-летний мальчик

18 Окт. 12:40 2018-10-18T12:40:36+03:00

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На третьем километре трассы «Злынка-Карпиловка» произошло ДТП. Здесь около четырех часов вечера в среду, 17 октября, легковушка съехала в кювет.

- 22-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадал четырехлетний пассажир автомобиля.

Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у мальчика перелом бедра. Малыша госпитализировали.

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