В Злынковском районе водитель ВАЗа съехал в кювет: пострадал 4-летний мальчик
Малыша с перелом бедра госпитализировали
Фото: УГИБДД по Брянской области
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На третьем километре трассы «Злынка-Карпиловка» произошло ДТП. Здесь около четырех часов вечера в среду, 17 октября, легковушка съехала в кювет.
- 22-летний водитель ВАЗ-21140 не справился с управлением, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - В ДТП пострадал четырехлетний пассажир автомобиля.
Медики, приехавшие на место аварии, диагностировали у мальчика перелом бедра. Малыша госпитализировали.
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