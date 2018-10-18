В Почепе жительнице аварийного дома больше шести лет не давали квартру

18 Окт. 12:24 2018-10-18T12:24:37+03:00

После обращения в суд чиновники выполнили требования прокуратуры. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В Почепе жительнице аварийного дома дали квартиру после шести лет ожидания. Но для начала женщине пришлось обратиться в прокуратуру.

- Дом признали аварийным еще в 2012 году и должны были снести, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Администрация Почепского района не расселила его жильцов, дом остался на месте.

Почепский районный суд встал на сторону правоохранителей и обязал администрацию обеспечить горожанку квартирой. После разбирательства чиновники исполнили требования суда.

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